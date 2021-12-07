ГПК: в аэропорту задержан иорданец с фальшивым мексиканским паспортом

Мужчину задержали в Национальном аэропорту Минск 30 ноября. Подробности сообщают в Telegram-канале Госпогранкомитета.
Мужчина прибыл в нашу страну рейсом Дубай – Минск. «Для оформления он предъявил паспорт Мексиканских Соединенных Штатов, однако пограничники выявили в нем подделку – страница с установочными данными была заменена. Как выяснилось позже, у мужчины с собой был действительный паспорт гражданина Иордании на его имя. Он прилетел в Беларусь для встречи с родственниками, а поддельный документ предъявил для того, чтобы воспользоваться безвизовым режимом», – рассказали в ГПК.
Иностранца оштрафовали на 10 базовых величин за нарушение государственной границы. Сейчас он находится в изоляторе ГУВД Мингорисполкома.
В Госпогранкомитете напомнили, что за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность вплоть до ограничения свободы до двух лет.
Видео: ГПК