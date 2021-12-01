ГПК: Twitter минобороны Польши продолжает распространять фейки

Twitter министерства обороны Польши продолжает постить в своем профиле фейки. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Госпогранкомитета Беларуси.
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В ведомстве прокомментировали информацию, опубликованную в Twitter-аккаунте министерства обороны Польши об обстреле с территории Беларуси осветительных мачт на границе.
– Сообщение, размещенное 1 декабря в Twitter министерства обороны Польши, является провокацией. Вероятно, польскую сторону не устраивает относительное затишье, и сейчас она нацелена на дальнейшую эскалацию напряженности на границе. Хорошо известно, что лучшие образцы пневматического оружия обеспечивают точность максимум на дистанциях до 70 м. Исходя из этого, большинство спортивных соревнований по стрельбе из пневматического оружия проводится на дистанциях 25–50 м, – сказано в сообщении в ГПК.
В пограничном ведомстве уточнили, что на указанном Польшей участке расстояние от границы до польских осветительных мачт превышает дистанцию, на которую можно произвести прицельный выстрел из пневматического оружия, что наряду с бессмысленностью подобных действий делает невозможным их повреждение с территории Беларуси.
– Также следует подчеркнуть, что белорусские пограничные наряды несут службу на границе только с боевым оружием, – уточнили в Госпогранкомитете. – В последнее время польские службы и официальные лица все чаще становятся авторами подобных провокационных заявлений, не имеющих ничего общего с реальностью, выдумывая обвинения в адрес белорусской стороны.
Чего только стоят заявления о звуковой трансляции с территории Беларуси плача детей, об обнаружении несуразных "взрывных устройств" на границе, о постановке помех в радиосвязи польских служб, закидывании польских солдат петардами, стрельбе по ним холостыми патронами.
– Как правило, польская сторона после опубликования подобных сообщений сразу забывает о них, также не утруждая себя предоставлением каких-либо реальных доказательств, – добавили в ГПК. – Польша целенаправленно распространяет фейковую информацию, чтобы скрыть от общественности реальную картину происходящих на границе событий и оправдать свои противоправные действия. При этом напоминаем, что Польша запрещает работать журналистам в приграничных с Беларусью районах, а пытающихся это сделать отправляет под суд.
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