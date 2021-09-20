ГПК: только два сопредельных пункта за выходные выполнили договоренности по пропуску грузовиков

В настоящее время попасть в ЕС пытаются 1420 грузовых транспортных средств.Минимальный показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 41,6% – приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог"), а максимальный – 105,8% – на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы").Вместе с тем на границе с Украиной большегрузы передвигаются без задержек.