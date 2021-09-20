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  2. ГПК: только два сопредельных пункта за выходные выполнили договоренности по пропуску грузовиков

ГПК: только два сопредельных пункта за выходные выполнили договоренности по пропуску грузовиков

За минувшие выходные только два из десяти сопредельных пунктов пропуска со странами Евросоюза выполнили договоренности по пропуску большегрузов на свою территорию. В связи с этим перед белорусскими пунктами пропуска наблюдаются очереди из фур. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.


В настоящее время попасть в ЕС пытаются 1420 грузовых транспортных средств.

Минимальный показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 41,6% – приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог"), а максимальный – 105,8% – на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы").

Вместе с тем на границе с Украиной большегрузы передвигаются без задержек.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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