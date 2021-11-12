ГПК: ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной

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ГПК

– пояснили в ведомстве.По мере возможности в лагерь доставляется гуманитарная помощь общественными организациями и волонтерами.– уточнили в Госпогранкомитете.