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ГПК: ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной

Ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Госпогранкомитета Беларуси.


– На утро 12 ноября на белорусско-польской границе у польских заграждений продолжают находиться беженцы, среди них – женщины и дети. Ситуация остается напряженной. Лагерь периодически пополняется прибывающими новыми группами людей. Сегодня около 11:00 было зафиксировано перемещение многочисленной группы беженцев вдоль государственной границы к стихийному лагерю на рубеже. Из-за длительного пребывания в условиях понижающихся температур беженцы чаще обращаются за оказанием медицинской помощи. Около лагеря круглосуточно дежурят медицинские бригады, – пояснили в ведомстве. 


По мере возможности в лагерь доставляется гуманитарная помощь общественными организациями и волонтерами.

– Польские военнослужащие продолжают оказывать психологическое воздействие на беженцев, используют громкоговорители, прожекторы и стробоскопы, а также игнорируют просьбы оказать помощь людям, находящимся на польской территории непосредственно у польских заграждений, – уточнили в Госпогранкомитете. 



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Фото: Алексей БИБИКОВ
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