ГПК: семьи беженцев выгоняют из Польши с детьми-инвалидами

Польша в нарушение международного законодательства не оказала помощь беженцам, которые бегут от войн, чтобы спасти свои жизни и жизни детей.– подчеркивается в тексте сообщения.В ГПК отметили, что днем 1 октября белорусские пограничники обнаружили многодетную семью из Ирака с ребенком с ДЦП. Отец сообщил, что все время нес ребенка на руках с надеждой, что в Европе его сын получит лечение. Вместо человеческого сочувствия польские силовики направили всю семью на польско-белорусскую границу и пытались заставить незаконно проникнуть на территорию Беларуси.Похожий случай произошел с семьей граждан Ирака с двумя детьми-инвалидами. Мать рассказала, что у обоих малышей аутизм. Детям необходимы особый уход и образование, чего нет в Ираке. Несмотря на просьбы женщины дать ей возможность остаться в Польше для лечения детей, пограничная стража поступила с ними так же, как и с первой семьей.– обратили внимание в ГПК.Фото: скриншот видео