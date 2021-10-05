ГПК: семьи беженцев выгоняют из Польши с детьми-инвалидами

Польша выдворяет со своей территории семьи беженцев с детьми-инвалидами. Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета.
Польша в нарушение международного законодательства не оказала помощь беженцам, которые бегут от войн, чтобы спасти свои жизни и жизни детей.
"Исключениями не становятся ни женщины, ни даже дети, имеющие инвалидность. Польша не только отказала детям-инвалидам с серьезными заболеваниями, которым требуются особый уход и медицинская помощь, но и вытеснила их семьи на линию белорусско-польской границы. Два таких случая зафиксированы на участке Брестской пограничной группы", – подчеркивается в тексте сообщения.
В ГПК отметили, что днем 1 октября белорусские пограничники обнаружили многодетную семью из Ирака с ребенком с ДЦП. Отец сообщил, что все время нес ребенка на руках с надеждой, что в Европе его сын получит лечение. Вместо человеческого сочувствия польские силовики направили всю семью на польско-белорусскую границу и пытались заставить незаконно проникнуть на территорию Беларуси.
Похожий случай произошел с семьей граждан Ирака с двумя детьми-инвалидами. Мать рассказала, что у обоих малышей аутизм. Детям необходимы особый уход и образование, чего нет в Ираке. Несмотря на просьбы женщины дать ей возможность остаться в Польше для лечения детей, пограничная стража поступила с ними так же, как и с первой семьей.
"Вытесняя беженцев с детьми-инвалидами, польские силовики лишают их тех прав, которые обязался обеспечить Евросоюз. Кроме того, ввиду недопущения правозащитников на польскую границу международные организации по правам ребенка также остаются безучастными к жизням и здоровью детей, за чьи права они активно борются, но в реальности получается, что только на словах", – обратили внимание в ГПК.
Фото: скриншот видео