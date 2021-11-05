ГПК: с начала недели количество грузового транспорта, ожидающего въезда в Евросоюз, уменьшилось на 5%

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За минувшие сутки сопредельные пункты пропуска на границе с ЕС выполнили договоренности только на 72%, пропустив на свою территорию 2908 из 4006 большегрузов.Меньше всего фур – 266 из 500 согласно пропускной способности – въехало в Евросоюз через польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны – "Берестовица").Также уточняется, что на границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.