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  2. ГПК: с начала недели количество грузового транспорта, ожидающего въезда в Евросоюз, уменьшилось на 5%

ГПК: с начала недели количество грузового транспорта, ожидающего въезда в Евросоюз, уменьшилось на 5%

С начала этой недели на 5% стало меньше грузового транспорта, который ожидает въезда в страны Евросоюза. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале Госпогранкомитета.

Фото из архива

За минувшие сутки  сопредельные пункты пропуска на границе с ЕС выполнили договоренности только на 72%, пропустив на свою территорию 2908 из 4006 большегрузов. 

Меньше всего  фур – 266 из 500 согласно пропускной способности – въехало в Евросоюз через польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны – "Берестовица").

Также уточняется, что на границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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