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  2. ГПК: Рождество и Новый год не причина для Польши прекратить насилие над беженцами

ГПК: Рождество и Новый год не причина для Польши прекратить насилие над беженцами

Об этом сообщает Госпогранкомитет.

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Ночью 29 декабря на белорусско-польской границе вблизи пункта пропуска "Песчатка" белорусские пограничники обнаружили двух граждан Сирии. Один из иностранцев не мог самостоятельно передвигаться из-за повреждения сустава. По словам беженцев, травмы им были нанесены польскими силовиками при вытеснении к границе с Беларусью. Кроме того, мужчины были сильно истощены и подавлены. Дальнейшее нахождение в подобном состоянии грозило им неминуемой гибелью.

Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи оперативно доставила людей в учреждение здравоохранения для оказания необходимой помощи. По результатам осмотра у одного из мужчин диагностирован закрытый косой внутрисуставной перелом верхней трети правой большеберцовой кости со смещением.

– Все указывает на то, что христианство, гуманизм и права человека стали в Польше лишь пустым звуком, – отметили в Госпогранкомитете.

Видео: ГПК
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