ГПК рассказал о сомалийской семье, выброшенной литовскими силовиками к границе Беларуси

Государственный пограничный комитет рассказал о семье из Сомали, которую больше недели назад литовские силовики выбросили к границе Беларуси. Соответствующая информация размещена на сайте ГПК.
– Иностранцы, выброшенные литовскими силовиками к белорусской границе, рассказали, что уже более восьми дней обращаются за статусом беженца. Раз за разом литовские пограничники им отказывают, применяют физическую силу и спецсредства. На данный момент несчастные люди находятся на литовской территории, им не дают ни еды, ни воды, ни теплых вещей, – уточнили в ГПК.
На YouTube-канале Госпогранкомитета размещено видео, в котором девушка обращается к правозащитным организациям Европы и европейским журналистам и просит их направиться к литовско-белорусской границе, чтобы увидеть всю ситуацию своими глазами и помочь прекратить нарушение прав человека.
Видео: Пограничная служба Республики Беларусь