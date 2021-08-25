ГПК: представитель УВКБ ООН в Беларуси побывал на границе и пообщался с беженцами из Афганистана

Сегодня представитель УВКБ ООН в Беларуси Мулусеу Мамо посетил участок пограничной заставы "Русаки" Гродненской пограничной группы для ознакомления с ситуацией, складывающейся на границе. Такая информация опубликована на сайте Госпогранкомитета.
– В ходе мероприятия белорусская сторона обозначила свою позицию, а также предоставила возможность побеседовать с гражданами Афганистана, находящимися на линии границы уже продолжительное время. Иностранцы рассказали представителю УВКБ ООН, почему они оставили свои дома в Афганистане и зачем хотят попасть в страны Европы, а также как польская сторона обманным путем доставила их к линии границы, несмотря на их попытку обратиться за убежищем в Польше, – говорится в сообщении.
Отмечается, что мигрантов особенно возмущает то, что военнослужащие Польши всячески препятствуют представителям европейских СМИ и правозащитных организаций оказать им помощь. Беженцы сообщили о своих планах попасть в страны ЕС. Они не собирались следовать в Беларусь и обращаться за предоставлением защиты на территории нашей страны.
– Ранее белорусская сторона неоднократно призывала международные и гуманитарные организации объективно разобраться с фактами нарушений прав человека и беженцев со стороны европейских стран, а также оказать им правовую и иную помощь в рамках выполнения своих обязательств, – подчеркнули в ГПК.
Фото: Госпогранкомитет