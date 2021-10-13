ГПК: польские силовики запугивают беженцев выстрелами

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, – говорится в сообщении.В Госпогранкомитете сообщили, что вчера польская сторона доставила из глубины территории и затем вытеснила к границе очередную группу беженцев, среди которых были женщины и дети. Иностранцы открыто заявляли, что спасаются от войны, просили вернуть их обратно в Польшу и разрешить подать письменные прошения о защите. В ответ на эти просьбы один из польских силовиков выстрелил, а затем направил оружие на группу мигрантов.Помимо того, польские силовики развернули перед мигрантами военные заграждения, умышленно создавая препятствия, представляющие угрозу для их жизни и здоровья., – отметили в ГПК.Видео: Государственный пограничный комитет