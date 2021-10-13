ГПК: польские силовики запугивают беженцев выстрелами

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного пограничного комитета Беларуси.
– Помимо практикуемых методов насильственной доставки беженцев к белорусской границе, для польских силовиков стрельба становится нормой. Безнаказанность и отсутствие реакции польских властей на подобные инциденты подталкивают представителей Пограничной стражи Польши на проявление все большей агрессии в отношении мигрантов, – говорится в сообщении.
В Госпогранкомитете сообщили, что вчера польская сторона доставила из глубины территории и затем вытеснила к границе очередную группу беженцев, среди которых были женщины и дети. Иностранцы открыто заявляли, что спасаются от войны, просили вернуть их обратно в Польшу и разрешить подать письменные прошения о защите. В ответ на эти просьбы один из польских силовиков выстрелил, а затем направил оружие на группу мигрантов.
Помимо того, польские силовики развернули перед мигрантами военные заграждения, умышленно создавая препятствия, представляющие угрозу для их жизни и здоровья.
– Не исключено, что Пограничная стража Польши и в этот раз попытается обвинить белорусскую сторону в стрельбе на границе, чтобы скрыть от общественности очередной факт стрельбы польских силовиков, – отметили в ГПК. – С сожалением необходимо признать, что подобные действия польских правоохранителей остаются без внимания со стороны международных правозащитных организаций, европейских СМИ и обычных граждан ЕС, неравнодушных к судьбам семей, которые надеялись на "демократические ценности и права человека".
Видео: Государственный пограничный комитет