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ГПК: польские силовики продолжают травить беженцев газом

Ситуация на белорусско-польской границе по-прежнему напряженная. Польские силовики продолжают травить беженцев газом. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Госпогранкомитета Беларуси.  


Вчера, 23 ноября, двое иностранцев подошли к польским заграждениям, чтобы попросить о возможности подать прошение о предоставлении статуса беженца. Никаких агрессивных действий мужчины не предпринимали. Польские военнослужащие распылили перцовый газ в ответ на мирные обращения беженцев. 

Один из иностранцев, пострадавший в результате применения спецсредств, попытался обратиться за медпомощью. Но наблюдавшие за мучениями иностранца польские военнослужащие лишь усмехались. Другой же беженец, снимая видео, комментировал происходящее и просил польских силовиков прекратить издевательства. А когда польским правоохранителям надоело слушать просьбы о помощи, они цинично залили человека, нуждающегося в защите, еще раз перцовым газом со словами: «Уходите прочь!» 

Другой инцидент произошел ночью, когда группа отчаявшихся беженцев приняла решение самостоятельно проследовать на территорию Польши. На этот шаг людей толкнуло безвыходное положение, в котором они оказались из-за отсутствия легальной возможности подать прошение о предоставлении защиты в Евросоюзе. 

В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями. Для пресечения возможных провокаций данный участок был закрыт белорусскими военнослужащими. 

Фото из архива БЕЛТА
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