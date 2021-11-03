ГПК: польские силовики оставили в опасности больную диабетом беженку, которая нуждалась в экстренной помощи

Белорусские пограничники 2 ноября на границе с Польшей обнаружили группу беженцев, которую вытеснили с сопредельной стороны. Об этом сообщается в Telegram-канале Госпогранкомитета.
Среди иностранцев была женщина, больная диабетом, которая нуждалась в экстренной помощи. Мигранты сообщили, что несколько раз обращались к польским силовикам и просили о помощи, поскольку женщина не ела два дня и могла умереть.
– Несмотря на очевидное критическое состояние человека, польские военнослужащие игнорировали их просьбы и заставляли идти в Беларусь, – говорится в сообщении.
Белорусский пограничный наряд незамедлительно вызвал медицинскую бригаду. Благодаря своевременным действиям женщина осталась жива.
В ГПК сообщили о случаях, когда подобное равнодушие с польской стороны приводило к гибели беженцев.
– Так, 29 октября при аналогичных обстоятельствах бездействие польских силовиков привело к смерти гражданина Ирака, который также был болен диабетом. Однако традиционно все трагедии на польской границе остаются без внимания правозащитных организаций и европейского сообщества, – обратили внимание в Госпогранкомитете.