ГПК: польские силовики оставили в опасности больную диабетом беженку, которая нуждалась в экстренной помощи

Среди иностранцев была женщина, больная диабетом, которая нуждалась в экстренной помощи. Мигранты сообщили, что несколько раз обращались к польским силовикам и просили о помощи, поскольку женщина не ела два дня и могла умереть.– говорится в сообщении.Белорусский пограничный наряд незамедлительно вызвал медицинскую бригаду. Благодаря своевременным действиям женщина осталась жива.В ГПК сообщили о случаях, когда подобное равнодушие с польской стороны приводило к гибели беженцев.обратили внимание в Госпогранкомитете.