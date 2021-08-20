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ГПК: польские силовики оказывают давление на беженцев

Стражи польской демократии оказывают давление на беженцев. Об этом сообщает Госпогранкомитет.


В ГПК отметили, что польские силовики продолжают удерживать группу беженцев, которую они доставили к границе еще 18 августа. Тогда мигранты открыто заявили о намерении подать прошение о предоставлении убежища в Польше и отказались пересекать границу в Беларусь. 


Для оказания помощи к лагерю беженцев с польской стороны прибывали представители общественных и иных организаций. Кроме того, осветить ситуацию пытались польские СМИ, но все их требования о допуске к мигрантам оказались проигнорированы. 


– Польские силовики жестко блокируют любые попытки журналистов и представителей общественных организаций подойти к группе беженцев. В это же время изможденные люди, просящие защиты в Польше, по-прежнему остаются на границе, – сообщили в ведомстве.

Фото: gpk.gov.by
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