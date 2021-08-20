ГПК: польские силовики оказывают давление на беженцев

Стражи польской демократии оказывают давление на беженцев. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
В ГПК отметили, что польские силовики продолжают удерживать группу беженцев, которую они доставили к границе еще 18 августа. Тогда мигранты открыто заявили о намерении подать прошение о предоставлении убежища в Польше и отказались пересекать границу в Беларусь.
Для оказания помощи к лагерю беженцев с польской стороны прибывали представители общественных и иных организаций. Кроме того, осветить ситуацию пытались польские СМИ, но все их требования о допуске к мигрантам оказались проигнорированы.
– Польские силовики жестко блокируют любые попытки журналистов и представителей общественных организаций подойти к группе беженцев. В это же время изможденные люди, просящие защиты в Польше, по-прежнему остаются на границе, – сообщили в ведомстве.
Фото: gpk.gov.by