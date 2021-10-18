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ГПК: польская сторона продолжает проводить негуманную политику на границах ЕС

Польская сторона продолжает проводить негуманную политику на границах Евросоюза. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.


– 16 октября польские пограничники снова намеревались использовать часть заграждения из колючей проволоки для принудительного вытеснения группы беженцев. Иностранцев, среди которых были женщины и дети, пограничная стража доставила из глубины Польши на служебных транспортных средствах. Люди отказывались добровольно идти в Беларусь, после чего польские военные стали выбрасывать через заграждение на белорусскую сторону их вещи. Беженцы поняли: если они не пойдут через забор, то вынуждены будут остаться на линии границы без теплых вещей и документов. Фактически их бросят голодными на холоде, – прокомментировали в ГПК.

Прибывший на место белорусский пограничный наряд не допустил нарушения перехода границы. Польские пограничники забрали всех беженцев, восстановили часть заграждения и уехали.

– Несмотря на проводимые в соседнем государстве акции по защите прав беженцев, польская сторона продолжает проводить негуманную политику на границах "демократического" Евросоюза, – добавили в ведомстве. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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