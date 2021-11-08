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ГПК подтвердил информацию о выстрелах на границе со стороны Польши

Государственный пограничный комитет подтвердил информацию о выстрелах на белорусско-польской границе со стороны Польши. Об этом сообщает БЕЛТА

Фото: БЕЛТА

Как сообщалось, ГПК не исключает провокационных действий Польши для оправдания применения физической силы к беженцам. 

- С учетом заявлений официальных лиц Польши о концентрации вооруженных сил и техники вблизи границы, не исключаем провокационных действий польской стороны, направленных на оправдание применения физической силы и спецсредств в отношении беженцев, - ранее комментировал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
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