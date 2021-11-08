ГПК: перед польскими заграждениями на границе находятся более двух тысяч беженцев

Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Об этом информирует Госпогранкомитет.
По словам иностранцев, конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Беларуси они не рассматривают как место пребывания.
– Беженцы неоднократно пытались донести польской стороне, что они покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ, – рассказали в ГПК.
Отмечается, что в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения.
Видео: СТВ