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  2. ГПК: перед белорусскими пунктами пропуска продолжает скапливаться грузовой транспорт, следующий в страны ЕС

ГПК: перед белорусскими пунктами пропуска продолжает скапливаться грузовой транспорт, следующий в страны ЕС

Перед белорусскими пунктами пропуска продолжают формироваться очереди из грузовых транспортных средств, направляющихся в страны Европейского союза. Такая информация опубликована в Telegram-канале Госпогранкомитета.


Отмечается, что за минувшие сутки европейские пункты пропуска на границе с Беларусью выполнили договоренности по пропуску большегрузов всего на 75%. Наиболее загруженным направлением стало литовское. Здесь из 1326 фур, согласно пропускной способности, было оформлено лишь 849.

Из-за закрытия пункта пропуска "Кузница Белостокская" снизилась общая пропускная способность на польском направлении. Также это стало причиной  увеличения нагрузки на два функционирующих погранперехода, которые выполнили договоренности лишь на 73%.

Несмотря на то что за прошедшие сутки латвийские пункты пропуска выполнили договоренности в полном объеме, на данном направлении продолжают формироваться очереди из грузовых транспортных средств.

Белорусская сторона оформляет большегрузы без задержек на всех направлениях. Транспортных средств, ожидающих въезда в Беларусь, нет.

В 10:00 на белорусско-латвийской границе перед пунктами пропуска "Григоровщина" и "Урбаны" скопилось по меньшей мере 450 грузовиков.

На границе между Беларусью и Литвой перед пунктом пропуска "Видзы" в очереди не менее 240 фур, "Котловка" – 390, "Каменный Лог" – свыше 700, "Бенякони" – по меньшей мере 720, "Привалка" – как минимум 510.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось свыше 660 фур, "Козловичи" – по меньшей мере 500.
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Фото: Павел БОГУШ
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