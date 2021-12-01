ГПК: перед белорусскими пунктами пропуска продолжает скапливаться грузовой транспорт, следующий в страны ЕС

Отмечается, что за минувшие сутки европейские пункты пропуска на границе с Беларусью выполнили договоренности по пропуску большегрузов всего на 75%. Наиболее загруженным направлением стало литовское. Здесь из 1326 фур, согласно пропускной способности, было оформлено лишь 849.Из-за закрытия пункта пропуска "Кузница Белостокская" снизилась общая пропускная способность на польском направлении. Также это стало причиной увеличения нагрузки на два функционирующих погранперехода, которые выполнили договоренности лишь на 73%.Несмотря на то что за прошедшие сутки латвийские пункты пропуска выполнили договоренности в полном объеме, на данном направлении продолжают формироваться очереди из грузовых транспортных средств.Белорусская сторона оформляет большегрузы без задержек на всех направлениях. Транспортных средств, ожидающих въезда в Беларусь, нет.В 10:00 на белорусско-латвийской границе перед пунктами пропуска "Григоровщина" и "Урбаны" скопилось по меньшей мере 450 грузовиков.На границе между Беларусью и Литвой перед пунктом пропуска "Видзы" в очереди не менее 240 фур, "Котловка" – 390, "Каменный Лог" – свыше 700, "Бенякони" – по меньшей мере 720, "Привалка" – как минимум 510.На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось свыше 660 фур, "Козловичи" – по меньшей мере 500.