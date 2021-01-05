ГПК: отменена госпошлина для посещающих пограничную зону и полосу

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ГПК

1 января 2021 года в соответствии с Законом от 29 декабря 2020 года №72-З "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь" отменена госпошлина для посещающих пограничную зону и полосу. Теперь пропуска будут выдаваться бесплатно.– отметили в ГПК.В ведомстве подчеркнули, что эти меры улучшают работу органов пограничной службы, упрощают порядок пребывания граждан в пограничной зоне и пограничной полосе, повышают туристическую привлекательность объектов, расположенных в пограничной полосе, и создают комфортные условия для жизни законопослушных граждан в приграничье.