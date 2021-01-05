Пограничники продолжают либерализацию вопросов пребывания граждан в погранзоне и полосе, сообщает БЕЛТА.
Фото: ГПК
1 января 2021 года в соответствии с Законом от 29 декабря 2020 года №72-З "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь" отменена госпошлина для посещающих пограничную зону и полосу. Теперь пропуска будут выдаваться бесплатно.
– Напомним, что Госпогранкомитет планомерно выдвигает инициативы по упрощению условий пересечения границы и пребывания в приграничье. Так, в 2017 году была отменена госпошлина за пребывание в пограничной зоне для белорусов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, в 2019 году – государственная пошлина за выдачу пропусков в пограничную зону для иностранцев, – отметили в ГПК.
В ведомстве подчеркнули, что эти меры улучшают работу органов пограничной службы, упрощают порядок пребывания граждан в пограничной зоне и пограничной полосе, повышают туристическую привлекательность объектов, расположенных в пограничной полосе, и создают комфортные условия для жизни законопослушных граждан в приграничье.
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ГПК: отменена госпошлина для посещающих пограничную зону и полосу
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