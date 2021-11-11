ГПК опроверг информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусско-польской границе

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– заявил он.Напомним, на определенных интернет-ресурсах была опубликована информация о том, что ребенок умер от переохлаждения в палаточном городке на границе.Как сообщали в ведомстве, сейчас отмечается эскалация напряженности на белорусско-польской границе.– добавили в ГПК.