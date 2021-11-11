ГПК опроверг информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусско-польской границе

Госпогранкомитет Беларуси опроверг информацию о гибели ребенка среди беженцев на белорусско-польской границе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя ГПК Антона Бычковского.
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– ГПК опровергает информацию о смерти ребенка среди беженцев на белорусско-польской границе, – заявил он.
Напомним, на определенных интернет-ресурсах была опубликована информация о том, что ребенок умер от переохлаждения в палаточном городке на границе.
Как сообщали в ведомстве, сейчас отмечается эскалация напряженности на белорусско-польской границе.
– Более двух тысяч беженцев, в том числе женщины и дети, живут и спят на холодной земле, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах. Они не рассматривают Беларусь как страну пребывания и намерены идти в Евросоюз, чтобы обратиться за защитой, – добавили в ГПК. – Помимо отсутствия каких-то конструктивных действий со стороны ЕС для разрешения ситуации и грубого нарушения взятых на себя международных обязательств в сфере прав человека, Беларусью фиксируются попытки провокаций, организованных сопредельной стороной.