ГПК: официальной реакции от Литвы по поводу инцидента с иракскими мигрантами нет

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, – отметил Бычковский.Как сообщалось ранее, непосредственно вблизи литовской границы белорусские пограничники задержали три группы незаконных мигрантов, которые перешли границу со стороны Литвы. Так, утром 18 июля военнослужащие заставы "Геранены" Лидского погранотряда обнаружили группу из 14 граждан Ирака. На следующий день на этом же участке выявлены еще 7 изможденных иностранцев, которые представились гражданами Ирака, а в населенном пункте Клевица – еще 5 человек: беременная женщина в шоковом состоянии, для которой немедленно была вызвана "скорая помощь", два ребенка и двое мужчин., – отметили в ГПК.Один из задержанных на участке пограничного поста "Клевица" Сморгонской пограничной группы также заявил, что все пятеро являются гражданами Ирака. На территории Литвы они были остановлены вооруженными людьми в камуфлированной форме. Нарушители отдали им свои паспорта, но те не стали проверять документы, а порвали и выбросили их. Затем граждан Ирака с применением физического насилия выдворили с территории Литвы в Беларусь.