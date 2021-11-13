ГПК: Обвинения Варшавой белорусской стороны в очередях на границе – это игра на публику

Об этом заявил sb.by официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе. Сегодня польская сторона по радио сообщила о том, как она якобы спасает супом и чаем наших дальнобойщиков на переходе Берестовица - Бобровники, где водители фур, дескать, «застряли в очереди по 45 часов по вине белорусских властей».

- Это вранье, - отреагировал Антон Бычковский. - Очереди создаются поляками искусственно. В настоящий момент в пункте пропуска Берестовица- Бобровники в очереди на выезд из Беларуси ожидают 250 грузовиков. Пропускная способность пункта пропуска - 500 автомобилей на выезд и 500 на въезд. За последние сутки польская сторона в нарушение договоренностей по выполнению пропускных способностей оформила на выезд из Беларуси 268 грузовиков. В то время как мы за эти же сутки приняли с польской территории и оформили 562 грузовика.

Кроме того, добавил представитель ГПК, по инициативе польской стороны, в одностороннем порядке был закрыт пункт пропуска Кузница-Белостокская. Поэтому грузовой поток был переориентирован на ближайшие международные пункты пропуска. В связи с этим также возникла повышенная нагрузка на пункт Берестовица-Бобровники.

Таким образом, как и в случае с беженцами, польская сторона умышленно создает условия для эскалации проблем по всем направлениям.

Уж слишком велико желание Варшавы отвлечь внимание своей общественности от миграционного кризиса и в очередной раз очернить Беларусь.

Что же касается распространяемой информации о том, что водителей фур, дескать, спасают супом и чаем, это, по словам Антона Бычковского, еще одно «проявление цинизма польских властей и игра на публику».