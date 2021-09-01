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  2. ГПК о скоплении грузовиков на границе: это результат невыполнения соседними странами договоренностей

ГПК о скоплении грузовиков на границе: это результат невыполнения соседними странами договоренностей

Невыполнение сопредельными странами договоренностей по пропуску грузового транспорта на свою территорию является основной причиной скопления грузовиков перед белорусскими пунктами пропуска, заявили в Госпогранкомитете.

Фото БЕЛТА

– За минувшие сутки в Украину и Латвию грузовой транспорт выезжал без задержек. Пропускная способность, определенная двухсторонними договоренностями с этими странами, выполнена полностью. На границе с Польшей и Литвой ситуация с выполнением договоренностей сотрудниками контрольных органов указанных государств обстоит иначе, – рассказали в ГПК.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 35,6% – приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны это "Каменный Лог"), а наибольший – на литовский пункт пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони"). Через последний в Литву проследовало 97,6% определенного сторонами количества грузовиков.
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