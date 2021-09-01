ГПК о скоплении грузовиков на границе: это результат невыполнения соседними странами договоренностей

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, – рассказали в ГПК.Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 35,6% – приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны это "Каменный Лог"), а наибольший – на литовский пункт пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони"). Через последний в Литву проследовало 97,6% определенного сторонами количества грузовиков.