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  2. ГПК не исключает провокационных действий Польши для оправдания применения физической силы к беженцам

ГПК не исключает провокационных действий Польши для оправдания применения физической силы к беженцам

В ГПК прокомментировали происходящее на белорусско-польской границе 8 ноября.

Фото: БЕЛТА

«Иностранцы, находящиеся вблизи границы с Польшей, заявляют о намерении попасть на территорию сопредельной страны и реализовать свое право на подачу прошений о предоставлении статуса беженца в ЕС. Все эти люди, в том числе женщины и дети, не представляют угрозы безопасности и не ведут себя агрессивно», – подчеркнули в Госпогранкомитете.

Как уточнили в ГПК, по рассказам самих беженцев, «они самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека».

«С учетом заявлений официальных лиц Польши о концентрации вооруженных сил и техники вблизи границы, не исключаем провокационных действий польской стороны, направленных на оправдание применения физической силы и спецсредств в отношении беженцев», – заявили в Госпогранкомитете.

Сообщается, что подразделения органов пограничной службы в текущей ситуации действуют в соответствии со складывающейся обстановкой и несут службу в усиленном режиме. Проводимые мероприятия направлены в первую очередь на обеспечение безопасности в районе нахождения группы беженцев, недопущение провокаций и кризисных ситуаций. Что касается пропуска лиц и транспортных средств через международные пункты пропуска, он осуществляется в штатном режиме.
ГПК: многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей
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