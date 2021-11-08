ГПК не исключает провокационных действий Польши для оправдания применения физической силы к беженцам

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«Иностранцы, находящиеся вблизи границы с Польшей, заявляют о намерении попасть на территорию сопредельной страны и реализовать свое право на подачу прошений о предоставлении статуса беженца в ЕС. Все эти люди, в том числе женщины и дети, не представляют угрозы безопасности и не ведут себя агрессивно», – подчеркнули в Госпогранкомитете.
Как уточнили в ГПК, по рассказам самих беженцев, «они самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека».
«С учетом заявлений официальных лиц Польши о концентрации вооруженных сил и техники вблизи границы, не исключаем провокационных действий польской стороны, направленных на оправдание применения физической силы и спецсредств в отношении беженцев», – заявили в Госпогранкомитете.
Сообщается, что подразделения органов пограничной службы в текущей ситуации действуют в соответствии со складывающейся обстановкой и несут службу в усиленном режиме. Проводимые мероприятия направлены в первую очередь на обеспечение безопасности в районе нахождения группы беженцев, недопущение провокаций и кризисных ситуаций. Что касается пропуска лиц и транспортных средств через международные пункты пропуска, он осуществляется в штатном режиме.
ГПК: многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей