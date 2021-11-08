ГПК не исключает провокационных действий Польши для оправдания применения физической силы к беженцам

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подчеркнули в Госпогранкомитете.Как уточнили в ГПК, по рассказам самих беженцев,заявили в Госпогранкомитете.Сообщается, что подразделения органов пограничной службы в текущей ситуации действуют в соответствии со складывающейся обстановкой и несут службу в усиленном режиме. Проводимые мероприятия направлены в первую очередь на обеспечение безопасности в районе нахождения группы беженцев, недопущение провокаций и кризисных ситуаций. Что касается пропуска лиц и транспортных средств через международные пункты пропуска, он осуществляется в штатном режиме.