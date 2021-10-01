ГПК: на территории Польши действует сеть организаторов незаконной миграции

Польша не скрывает, что именно с ее территории оказывается содействие нелегальной миграции. Об этом заявили в Госпогранкомитете Беларуси. Подробности сообщаются в Telegram-канале ГПК.
«Согласно официальной статистике, почти ежедневно публикуемой Пограничной стражей в Twitter, только за последний месяц на польской территории задержаны почти 100 пособников, которые оказывали содействие в пересечении польской границы, а также обеспечивали следование беженцев в страны ЕС», – отметили в Госпогранкомитете.
В ГПК добавили, что «незаконное вытеснение иностранцев в Беларусь обеспечивают и представители Пограничной стражи». «Пользуясь служебным положением и введением чрезвычайного положения в приграничных районах, польские силовики поднимают заборы, насильственно вытесняют и просто выбрасывают людей без сознания на белорусскую территорию», – говорится в сообщении.
Как обратили внимание в Госпогранкомитете, «в целях сокрытия своих незаконных действий от общественности Польша не допускает на линию границы ни журналистов, ни правозащитников, ни даже представителей Европейского пограничного агентства «Фронтекс».
«Таким образом, статистика Пограничной стражи Польши о многочисленных задержаниях пособников на территории страны, а также фото- и видеоматериалы Госпогранкомитета Беларуси относительно незаконных действий польских пограничников в части пособничества незаконному пересечению белорусской границы свидетельствуют о существовании сети организаторов незаконной миграции на польской территории», – резюмировали в ГПК.
Видео: ГПК