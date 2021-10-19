ГПК: на линии литовско-белорусской границы обнаружена очередная группа беженцев

Архивное фото

БЕЛТА

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

– пояснили в ведомстве.Иностранцы рассказали, что в ответ на поданное ходатайство о предоставлении статуса беженца литовская сторона пригласила их проследовать к ним в государство. Там у мигрантов отобрали деньги и документы, избивали, оскорбляли, применяли электрошокер, не давали воду и пищу, разбили телефоны у тех, кто не успел их спрятать. Затем литовские силовики привезли одиннадцать человек – граждан Судана, Йемена, Ирана, Нигерии и Мали – на линию границы и попытались вытеснить их на территорию Беларуси.– добавили в ГПК.