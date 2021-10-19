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ГПК: на линии литовско-белорусской границы обнаружена очередная группа беженцев

На литовско-белорусском рубеже была обнаружена группа беженцев. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет. 

Архивное фото БЕЛТА

– 18 октября белорусские пограничники заметили группу беженцев на линии литовско-белорусской границы. Некоторые из них замерзли и настолько были истощены, что лежали на земле. Все это время на сопредельной стороне находись литовские военнослужащие, – пояснили в ведомстве. 

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Иностранцы рассказали, что в ответ на поданное ходатайство о предоставлении статуса беженца литовская сторона пригласила их проследовать к ним в государство. Там у мигрантов отобрали деньги и документы, избивали, оскорбляли, применяли электрошокер, не давали воду и пищу, разбили телефоны у тех, кто не успел их спрятать. Затем литовские силовики привезли одиннадцать человек – граждан Судана, Йемена, Ирана, Нигерии и Мали – на линию границы и попытались вытеснить их на территорию Беларуси. 

– Беженцы рассказали, что литовские военнослужащие разбивали их телефоны, чтобы фото и видео, которые хранились на устройствах, не были переданы журналистам и международным организациям. Публичная огласка противозаконных способов и методов обращения с беженцами не выгодна ни Литве, ни Польше, ни Латвии, – добавили в ГПК. 
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