ГПК: на линии литовско-белорусской границы обнаружена очередная группа беженцев

На литовско-белорусском рубеже была обнаружена группа беженцев. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет.
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– 18 октября белорусские пограничники заметили группу беженцев на линии литовско-белорусской границы. Некоторые из них замерзли и настолько были истощены, что лежали на земле. Все это время на сопредельной стороне находись литовские военнослужащие, – пояснили в ведомстве.
– Беженцы рассказали, что литовские военнослужащие разбивали их телефоны, чтобы фото и видео, которые хранились на устройствах, не были переданы журналистам и международным организациям. Публичная огласка противозаконных способов и методов обращения с беженцами не выгодна ни Литве, ни Польше, ни Латвии, – добавили в ГПК.