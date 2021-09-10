ГПК: на границе с Литвой и Латвией пропуск транспорта осуществляется с задержкой

– сказано в сообщении ведомства.Самый низкий показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 7,3% – зафиксирован в литовском пункте пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы"), а самый высокий – 88,5% – в латвийском "Патерниеки" (сопредельный белорусский – "Григоровщина").На границе с Украиной пропуск транспорта осуществлялся в обычном режиме.