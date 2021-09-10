Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.97
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. ГПК: на границе с Литвой и Латвией пропуск транспорта осуществляется с задержкой

ГПК: на границе с Литвой и Латвией пропуск транспорта осуществляется с задержкой

На границе с Литвой и Латвией пропуск транспорта происходит с задержкой – наблюдаются очереди из грузовиков. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет. 


"Впервые за неделю польская сторона выполнила договоренности по пропуску грузового транспорта через границу на свою территорию", – сказано в сообщении ведомства. 

Самый низкий показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 7,3% – зафиксирован в литовском пункте пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы"), а самый высокий – 88,5% – в латвийском "Патерниеки" (сопредельный белорусский – "Григоровщина").

На границе с Украиной пропуск транспорта осуществлялся в обычном режиме.  
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы