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  2. ГПК: на границе литовцы снимают фильмы о своем "гостеприимстве"

ГПК: на границе литовцы снимают фильмы о своем "гостеприимстве"

В Telegram-канале Госпогранкомитета Беларуси размещена информация, подкрепленная видеосвидетельством того, как на границе литовцы снимают "фильм" о своей гостеприимной встрече мигрантов.

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Силовики Литвы доставили из глубины своей территории на линию литовско-белорусской границы большую группу беженцев с целью съемки постановочных роликов. Иностранцам сказали встать около литовского пограничного знака, а после демонстративно на камеру раздали пакеты с едой.

Во время съемки на английском языке очень вежливо задавали провокационные вопросы: "Сопровождали ли вас белорусские пограничники к государственной границе? Били ли они вас, забирали ли документы?"

– После завершения постановки о «литовском гостеприимстве» всю «гуманитарную помощь» и группу беженцев снова забрали и увезли на территорию Литвы, – добавляется в сообщении.

Фото: Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси
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