ГПК: на белорусско-польской границе обнаружен избитый иностранец без сознания

Пограничники обнаружили избитого иностранца без сознания на белорусско-польской границе. Ему оказали медицинскую помощь, сообщили sb.by в Госпогранкомитете.
«21 сентября в Свислочском районе пограничный наряд заставы «Тушемля» Гродненской пограничной группы непосредственно на линии белорусско-польской границы обнаружил иностранца в бессознательном состоянии с признаками физического насилия. В это же время на сопредельной стороне польские силовики невозмутимо наблюдали за происходящим», – рассказали в ГПК.
В Госпогранкомитете отметили, что наряд учел тяжелое состояние мужчины и доставил его на погранзаставу, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. «После первичного осмотра медиков выяснилось, что мужчина находится в коме и имеет явные признаки переохлажения. При себе у иностранца обнаружен паспорт гражданина Ирака и отрицательный ПЦР-тест польского медучреждения», – уточнили в ГПК.
Как свидетельствуют записи в польской карте неотложной медпомощи, «20 сентября польские пограничники обнаружили молодого человека в дачном доме и на месте показали медикам. Во время осмотра врачи зафиксировали шоковое состояние, рвоту, жалобы на боли в ноге, кровоточащие повреждения от колючей проволоки, – информирует Госпогранкомитет. – Несмотря на тяжелое состояние иностранца, которое продолжало усугубляться, вся помощь польских врачей ограничилась выдачей обезболивающего препарата. Мужчину оставили на месте обнаружения с представителями пограничной стражи без дальнейшей госпитализации. Кроме того, польские силовики не предоставили документы пострадавшего медикам для официальной фиксации личных данных».
«В дальнейшем силовики сопредельной стороны просто выбросили человека в таком состоянии на линии границы с Беларусью», – заключили в ГПК.
Пострадавшего доставили в Свислочскую центральную районную больницу. Гражданин Ирака пришел в сознание, ему оказывают необходимую медпомощь.
Фото и видео: ГПК