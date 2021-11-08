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  2. ГПК: многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей

ГПК: многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей

В данный момент многочисленная группа мигрантов с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Госпогранкомитета Беларуси.


– Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. К таким отчаянным действиям беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей, – сказано в сообщении ведомства. 

Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, которые передвигаются по автомагистрали.

Фото: скриншот видео
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