ГПК: многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей

В данный момент многочисленная группа мигрантов с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Госпогранкомитета Беларуси.
– Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. К таким отчаянным действиям беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей, – сказано в сообщении ведомства.
Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, которые передвигаются по автомагистрали.
Фото: скриншот видео