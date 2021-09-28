ГПК: Литва и Польша не выполняют договоренности по пропуску фур на свою территорию

В связи с невыполнением Литвой и Польшей договоренностей по пропуску грузовых транспортных средств на свою территорию на границе между Беларусью и ЕС продолжают образовываться очереди из фур. Такая информация размещена в Тelegram-канале Госпогранкомитета.
В данный момент выезда из Беларуси ожидают 1510 большегрузов.
Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 53,4% – приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог"), а наибольший – 105% – на латвийский пункт пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны – "Григоровщина").
На границе с Украиной и Латвией очереди из грузовых транспортных средств не наблюдались.