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  2. ГПК: Литва и Польша не выполняют договоренности по пропуску фур на свою территорию

ГПК: Литва и Польша не выполняют договоренности по пропуску фур на свою территорию

В связи с невыполнением Литвой и Польшей договоренностей по пропуску грузовых транспортных средств на свою территорию на границе между Беларусью и ЕС продолжают образовываться очереди из фур. Такая информация размещена в Тelegram-канале Госпогранкомитета.


В данный момент выезда из Беларуси ожидают 1510 большегрузов.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 53,4% – приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский –  "Каменный Лог"), а наибольший – 105% – на латвийский пункт пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны –  "Григоровщина").

На границе с Украиной и Латвией очереди из грузовых транспортных средств не наблюдались.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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