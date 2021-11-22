ГПК: литовцы продолжают снимать постановочное видео о своем "гостеприимстве"

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, – рассказали в ГПК. –В ГПК не исключили, что будет и третья часть фильма, "в которой Литва будет также использовать зависимое положение людей, ищущих защиты в ЕС, для формирования "правильного" контента. Ведь очевидно, что у беженцев нет выхода. И если они не скажут на камеру то, что нужно литовским силовикам, то будут вытеснены в Беларусь", –добавили в ведомстве.