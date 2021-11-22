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  2. ГПК: литовцы продолжают снимать постановочное видео о своем "гостеприимстве"

ГПК: литовцы продолжают снимать постановочное видео о своем "гостеприимстве"

Об этом сообщает Госпогранкомитет.

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– 19 ноября литовские силовики в очередной раз доставили группу беженцев на линию границы для создания постановочного видео. Примечательно, что часть этих же иностранцев ранее уже задействовали на другом участке границы в съемке фильма о литовском "гостеприимстве", – рассказали в ГПК. – После раздачи пакетов с едой литовскими силовиками проведен инструктаж о том, как правильно отвечать на вопросы журналистов. На этот раз в качестве снимающих пригласили гражданских лиц, которые задавали беженцам нужные вопросы. После так называемого интервью литовские силовики снова забрали всех иностранцев и увезли вглубь своей территории, а видеоматериал опубликовал 21 ноября литовский портал Delfi.

В ГПК не исключили, что будет и третья часть фильма, "в которой Литва будет также использовать зависимое положение людей, ищущих защиты в ЕС, для формирования "правильного" контента. Ведь очевидно, что у беженцев нет выхода. И если они не скажут на камеру то, что нужно литовским силовикам, то будут вытеснены в Беларусь", –добавили в ведомстве.
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