ГПК: литовские силовики выкинули беженца с травмой ноги на линию границы

В Telegram-канале Госпогранкомитета Беларуси появилась информация о том, что 27 сентября на участке погранпоста «Лихачи» Гродненской пограничной группы пограничники обнаружили мужчину со стороны Литвы на линии литовско-белорусской границы, который звал на помощь. Как уточнили в ГПК, человек не мог передвигаться самостоятельно.
Подчеркивается, что «на сопредельной стороне в это же время стояли литовские силовики, которые наблюдали за страданиями беженца».
«Как выяснилось, мужчина сломал ногу, находясь на территории Литвы. Именно там его доставили в медучреждение и осмотрели. Он запросил статус беженца, однако вместо рассмотрения ходатайства литовские силовики доставили обездвиженного мужчину на линию границы», – пояснили в ГПК.
В Госпогранкомитете привели рассказ беженца о случившемся. Мужчина сообщил: «Вчера я сломал ногу в лесу в Литве и не мог двигаться. Звал на помощь. Увидев людей в форме с собакой, начал звать их. Они отвезли меня в больницу. После осмотра меня увезли сюда, на границу. Я их умолял, говорил, что не могу двигаться».
Кроме того, в ГПК обратили внимание на необычное поведение литовских силовиков: «Поговорив с беженцем и оценив тяжесть его состояния, белорусские пограничники незамедлительно вызвали медицинскую помощь на место происшествия. Литовские военнослужащие, увидев приближающуюся машину скорой помощи на белорусской территории, решили забрать мужчину и оттащили с линии границы в транспортное средство».
В Госпогранкомитете считают, что «основной причиной снисхождения литовской стороны стала вероятность публичной огласки жестоких действий литовских пограничников в белорусских СМИ». «Оставление в опасности человека, в том числе уязвимых групп, женщин и детей, стало нормальной практикой для европейских представителей пограничных ведомств», – заявили в ГПК.
Видео: ГПК