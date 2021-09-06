ГПК: литовские и польские пункты пропуска не выполняют договоренности по оформлению грузовиков

За минувшие сутки ни один литовский и польский пункт пропуска не выполнил договоренности по оформлению фур из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГПК.
В Госпогранкомитете подчеркнули, что по этой причине и скапливаются грузовики перед белорусскими пунктами пропуска.
Самый низкий показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 56,4% – зафиксирован на польском пункте пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны – "Берестовица"), а наибольший – 86,4% – в литовском "Шальчининкай" (сопредельный белорусский – "Бенякони").
"За прошедшие 24 часа в Латвию и Украину перемещение грузового транспорта осуществлялось без остановок. Пропускная способность, определенная двухсторонними договоренностями с этими странами, выполнена в полном объеме", – добавили в ведомстве.
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