ГПК: литовские и польские пункты пропуска не выполняют договоренности по оформлению грузовиков

В Госпогранкомитете подчеркнули, что по этой причине и скапливаются грузовики перед белорусскими пунктами пропуска.Самый низкий показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 56,4% – зафиксирован на польском пункте пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны – "Берестовица"), а наибольший – 86,4% – в литовском "Шальчининкай" (сопредельный белорусский – "Бенякони").– добавили в ведомстве.Фото из архива