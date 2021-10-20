ГПК: количество транспорта в очереди на выезд в ЕС остается в пределах прогноза

Самый низкий показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 44% – у польского пункта пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны – "Берестовица"), а самый высокий – 102% – у литовского пункта пропуска "Твярячюс" (сопредельный белорусский – "Видзы").На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.За прошедшие сутки только сопредельный пункт пропуска "Твярячюс" выполнил договоренности по пропуску грузовых транспортных средств.