SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. ГПК: количество транспорта, ожидающего въезда на территорию ЕС, остается в пределах прогнозируемых показателей

ГПК: количество транспорта, ожидающего въезда на территорию ЕС, остается в пределах прогнозируемых показателей

Об этом заявили в Госпогранкомитете, добавив, что за минувшие сутки только 2 из 9 сопредельных пунктов пропуска на границе с Евросоюзом выполнили договоренности по пропуску большегрузов.

Архивное фото

Уточняется, что меньше всего фур (291 из 500 согласно пропускной способности) въехали в ЕС через литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог"). А вот на границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.

В ГПК напомнили: с 9 ноября в одностороннем порядке польская сторона остановила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Кузница Белостоцкая" (с белорусской стороны – "Брузги"). В ГПК рекомендуют выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы.

Госпогранкомитет опубликовал инфографику с количеством грузового транспорта перед белорусскими пунктами пропуска, выезжающего за границу. Данные представлены на утро 11 ноября.

Инфографика: ГПК
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Павел БОГУШ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы