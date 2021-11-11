ГПК: количество транспорта, ожидающего въезда на территорию ЕС, остается в пределах прогнозируемых показателей

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ГПК

Уточняется, что меньше всего фур (291 из 500 согласно пропускной способности) въехали в ЕС через литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог"). А вот на границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.В ГПК напомнили: с 9 ноября в одностороннем порядке польская сторона остановила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Кузница Белостоцкая" (с белорусской стороны – "Брузги"). В ГПК рекомендуют выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы.Госпогранкомитет опубликовал инфографику с количеством грузового транспорта перед белорусскими пунктами пропуска, выезжающего за границу. Данные представлены на утро 11 ноября.