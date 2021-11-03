ГПК: количество ожидающего въезда в ЕС транспорта остается прогнозируемым

За минувшие сутки Латвия полностью выполнила договоренности по пропуску грузового транспорта, Польша и Литва – частично.Меньше всего фур – 294 из 500 согласно пропускной способности – въехало в Евросоюз через польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица").На границе с Украиной задержек транспорта не было.