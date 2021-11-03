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  2. ГПК: количество ожидающего въезда в ЕС транспорта остается прогнозируемым

ГПК: количество ожидающего въезда в ЕС транспорта остается прогнозируемым

Количество транспорта, ожидающего въезда на территорию Евросоюза, остается в пределах прогнозируемых показателей. Информация об этом размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета.


За минувшие сутки Латвия полностью выполнила договоренности по пропуску грузового транспорта, Польша и Литва – частично.

Меньше всего фур – 294 из 500 согласно пропускной способности – въехало в Евросоюз через польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица").

На границе с Украиной задержек транспорта не было.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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