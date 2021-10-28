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  2. ГПК: количество грузового транспорта, ожидающего въезда в ЕС, снизилось на 26% с начала недели

ГПК: количество грузового транспорта, ожидающего въезда в ЕС, снизилось на 26% с начала недели

Число ожидающих въезда в Евросоюз грузовиков снизилось на 26% с начала недели. Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета.


За минувшие сутки сопредельные пункты пропуска на границе с Европейским союзом выполнили договоренности только на 71%, пропустив на свою территорию 2877 из 4006 грузовых транспортных средств.

Меньше всего фур – 300 из 500 – въехали в ЕС через литовский пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог").

На границе с Украиной движение большегрузов осуществлялось без задержек.
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Фото: Павел БОГУШ
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