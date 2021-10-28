ГПК: количество грузового транспорта, ожидающего въезда в ЕС, снизилось на 26% с начала недели

За минувшие сутки сопредельные пункты пропуска на границе с Европейским союзом выполнили договоренности только на 71%, пропустив на свою территорию 2877 из 4006 грузовых транспортных средств.Меньше всего фур – 300 из 500 – въехали в ЕС через литовский пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог").На границе с Украиной движение большегрузов осуществлялось без задержек.