ГПК: количество грузового транспорта, ожидающего въезда в ЕС, снизилось на 26% с начала недели

Число ожидающих въезда в Евросоюз грузовиков снизилось на 26% с начала недели. Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета.
За минувшие сутки сопредельные пункты пропуска на границе с Европейским союзом выполнили договоренности только на 71%, пропустив на свою территорию 2877 из 4006 грузовых транспортных средств.
Меньше всего фур – 300 из 500 – въехали в ЕС через литовский пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог").
На границе с Украиной движение большегрузов осуществлялось без задержек.