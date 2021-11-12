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ГПК: количество грузового транспорта, ожидающего въезда в ЕС, с начала недели снизилось более чем на 60%

Количество грузового транспорта, ожидающего въезда в Евросоюз, снизилось на 61% с начала недели. Об этом сообщается в Telegram-канале Госпогранкомитета.

Архивное фото

В ГПК отметили, что за минувшие сутки сопредельные пункты пропуска на границе с ЕС выполнили договоренности только на 73%, пропустив на свою территорию 2213 из 3026 грузовиков.

«Меньше всего фур (312 из 500 согласно пропускной способности) въехало в Евросоюз через польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны – "Берестовица"). На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек», – уточнили в Госпогранкомитете.

Также в ГПК напомнили: с 9 ноября в одностороннем порядке польская сторона остановила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Кузница Белостоцкая" (с белорусской стороны – "Брузги"). Для пересечения государственной границы рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Госпогранкомитет опубликовал инфографику с количеством грузового транспорта перед белорусскими пунктами пропуска, выезжающего за границу. Данные – на утро 12 ноября.

Инфографика: ГПК
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Фото: Павел БОГУШ
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