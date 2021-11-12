ГПК: количество грузового транспорта, ожидающего въезда в ЕС, с начала недели снизилось более чем на 60%

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ГПК

В ГПК отметили, что за минувшие сутки сопредельные пункты пропуска на границе с ЕС выполнили договоренности только на 73%, пропустив на свою территорию 2213 из 3026 грузовиков.уточнили в Госпогранкомитете.Также в ГПК напомнили: с 9 ноября в одностороннем порядке польская сторона остановила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Кузница Белостоцкая" (с белорусской стороны – "Брузги"). Для пересечения государственной границы рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.Госпогранкомитет опубликовал инфографику с количеством грузового транспорта перед белорусскими пунктами пропуска, выезжающего за границу. Данные – на утро 12 ноября.