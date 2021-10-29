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ГПК: количество грузовиков, ожидающих въезда в страны ЕС, продолжает снижаться

Количество грузовых транспортных средств, ожидающих въезда в страны Евросоюза, продолжает снижаться. Такая информация опубликована в Telegram-канале Государственного пограничного комитета.


Несмотря на то что за минувшие сутки только пункт пропуска "Видзы" – один из десяти на границе с Евросоюзом – выполнил двухсторонние договоренности по пропускной способности, общее число большегрузов с белорусской стороны сократилось за последние 24 часа на 7%.

Наименьшее число грузовых транспортных средств – 243 из 500 – въехало в Евросоюз через литовский пункт пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог").

На границе с Украиной фуры двигались без задержек.
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Фото: Павел БОГУШ
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