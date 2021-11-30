ГПК: количество грузовиков, ожидающих въезда в ЕС перед белорусскими пунктами пропуска, продолжает расти

За минувшие сутки только два из девяти европейских пунктов пропуска на границе с Беларусью выполнили договоренности по оформлению грузового транспорта.Самым загруженным остается литовское направление. Например, через пункт пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны – «Каменный Лог») в Европейский союз проехали 249 грузовиков, что вдвое меньше пропускной способности этого пункта пропуска.При въезде в Польшу также наблюдается скопление грузовых машин. В Государственном пограничном комитете напомнили, что в связи с закрытием пункта «Кузница Белостоцкая» польская сторона существенно снизила пропускную способность на всем направлении.Через латвийские пункты пропуска за минувшие сутки транспорт въезжал в Европейский союз без задержек, но и на этом направлении сохраняется скопление большегрузов., – говорится в сообщении ГПК.