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  2. ГПК: количество грузовиков, ожидающих въезда в ЕС перед белорусскими пунктами пропуска, продолжает расти

ГПК: количество грузовиков, ожидающих въезда в ЕС перед белорусскими пунктами пропуска, продолжает расти

Количество большегрузов, которые ожидают въезда в Европейский союз перед белорусскими пунктами пропуска, продолжает расти, сообщают в Telegram-канале Государственного пограничного комитета.


За минувшие сутки только два из девяти европейских пунктов пропуска на границе с Беларусью выполнили договоренности по оформлению грузового транспорта. 

Самым загруженным остается литовское направление. Например, через пункт пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны – «Каменный Лог») в Европейский союз проехали 249 грузовиков, что вдвое меньше пропускной способности этого пункта пропуска.

При въезде в Польшу также наблюдается скопление грузовых машин. В Государственном пограничном комитете напомнили, что в связи с закрытием пункта «Кузница Белостоцкая» польская сторона существенно снизила пропускную способность на всем направлении.

Через латвийские пункты пропуска за минувшие сутки транспорт въезжал в Европейский союз без задержек, но и на этом направлении сохраняется скопление большегрузов.

«В то же время белорусская сторона оформляет грузовой транспорт без задержек. Об этом свидетельствует отсутствие очередей на въезд в Беларусь», – говорится в сообщении ГПК.
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Фото: Павел БОГУШ
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