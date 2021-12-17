ГПК: к пятнице количество скопившегося транспорта на путях следования в страны ЕС не изменилось

К пятнице количество скопившегося транспорта на путях следования в страны ЕС не изменилось. Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранкомитета.
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В ведомстве отметили, что причины скопления грузовиков остались прежними. Это невыполнение контрольными службами Польши и Литвы договоренностей по пропуску фур, закрытие польской стороной погранперехода Кузницы Белостоцкой, что привело к увеличению грузопотока на других маршрутах следования в страны ЕС, а также завершение отчетного периода обязательств по контрактам у грузоперевозчиков.