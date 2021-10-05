ГПК: фото Погранстражи Польши подтверждают, что афганские беженцы находятся у польской линии границы

Опубликованные в официальных каналах фото Пограничной стражи Польши подтвердили, что афганцы находятся на линии польско-белорусской границы. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
– Исходя из размещенных фото, видно, что польской стороной забор возведен по линии расположения пограничного столба Польши, а не по линии границы, которая проходит в нескольких метрах за польской "колючкой". В связи с этим распространяемые ранее заявления Польши о нахождении лагеря мигрантов на территории Беларуси не соответствуют действительности, так как лагерь афганских беженцев находится у польского забора непосредственно на линии границы, – отметили в ГПК.
В ведомстве добавили: "Таким образом, Погранстража Польши подтвердила информацию Госпогранкомитета о том, что афганцы находятся непосредственно на линии польско-белорусской границы".