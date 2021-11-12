ГПК фиксирует перемещение группы беженцев к стихийному лагерю на линии госграницы

– пояснил представитель ведомства.Как сообщали ранее в Госпогранкомитете, наблюдается эскалация напряженности на белорусско-польской границе. Тысячи беженцев, в том числе женщины и дети, живут и спят на земле при низких температурах, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах. Все они не рассматривают Беларусь как страну пребывания и намерены идти в страны ЕС, чтобы обратиться за защитой.