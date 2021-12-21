ГПК: европейскую границу охраняют нетрезвые польские военнослужащие

Европейскую границу охраняют польские военнослужащие, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета.
Белорусской стороной на некоторых участках границы с Польшей не единожды фиксировались факты несения службы польскими пограничниками, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Очередной случай произошел накануне на брестском направлении.
"Польский пограничный наряд привлек внимание белорусских пограничников не совсем адекватным поведением. Военнослужащие на сопредельной стороне, которые при себе имели оружие, шли вдоль колючего заграждения неуверенной походкой и громко, но несвязно говорили", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в процессе так называемой охраны границы польские военные поддерживали коллегу с обеих сторон, чтобы тот мог продолжить "мониторинг" обстановки и "бороться" с миграционным кризисом.
"Это уже как минимум третий, ставший достоянием общественности, случай выявления на дежурстве пьяных польских военнослужащих, направленных для усиления охраны границы с Беларусью. Ранее, 28 сентября районная прокуратура г.Люблина сообщала об отстранении от службы военнослужащего Войск территориальной обороны, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Позже представитель районной прокуратуры г.Люблина заявил о смерти 7 ноября военнослужащего 21 бригады, у которого в крови было выявлено 3,6 промилле алкоголя", – отметили в ГПК.