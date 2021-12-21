ГПК: европейскую границу охраняют нетрезвые польские военнослужащие

Белорусской стороной на некоторых участках границы с Польшей не единожды фиксировались факты несения службы польскими пограничниками, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Очередной случай произошел накануне на брестском направлении.– говорится в сообщении.Отмечается, что в процессе так называемой охраны границы польские военные поддерживали коллегу с обеих сторон, чтобы тот мог продолжить "мониторинг" обстановки и "бороться" с миграционным кризисом.– отметили в ГПК.