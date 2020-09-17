ГПК: более 1,2 тысячи граждан Израиля оформлено в пункте пропуска «Новая Гута»

Несмотря на предупреждение со стороны белорусских пограничников о том, что украинская сторона закрыла сопредельный пункт пропуска «Новые Ярыловичи» с 16 до 27 сентября текущего года, указанные граждане Израиля продолжают находиться на территории между украинским и белорусским пунктами пропуска.