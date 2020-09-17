По состоянию на 08:00 четверга в период с 14 по 17 сентября в пункте пропуска «Новая Гута» на выезд из Беларуси в Украину оформлено 1216 граждан Израиля, среди которых 84 человека до 12 лет и 253 человека от 12 до 18 лет. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Государственного пограничного комитета.
Несмотря на предупреждение со стороны белорусских пограничников о том, что украинская сторона закрыла сопредельный пункт пропуска «Новые Ярыловичи» с 16 до 27 сентября текущего года, указанные граждане Израиля продолжают находиться на территории между украинским и белорусским пунктами пропуска.
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ГПК: более 1,2 тысячи граждан Израиля оформлено в пункте пропуска «Новая Гута»
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ