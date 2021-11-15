ГПК: беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к любому развитию ситуации

Беженцы делают акцент на исключительно мирных намерениях и готовы к любому развитию ситуации. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.
– В палаточный лагерь у белорусско-польской границы в районе пункта пропуска "Брузги" в минувшие выходные все еще прибывали беженцы. Так, решения проблемы ожидают около 2,1 тысячи иностранцев. Все они сосредоточены на выживании. Активная поддержка со стороны властей, общественных организаций, неравнодушных граждан помогает им не голодать и не мерзнуть. В лагерь периодически подвозилась гуманитарная помощь: питание, теплые вещи, средства гигиены. Дети беженцев обеспечивались горячим питанием в теплой палатке. Но на предложение властей перевезти их в оздоровительные лагеря, расположенные в окрестностях, был получен отказ. На территории появились контейнеры для мусора, биотуалеты. Сами беженцы откликнулись на призыв убрать мусор и поддерживать относительную чистоту в лагере, – рассказал он.
Для журналистов оборудован полевой пресс-центр, где организована постоянная подача электричества, созданы условия для работы и зарядки техники.
– Беженцы же продолжали согреваться у костров, которые с понижением температуры горят теперь круглосуточно – каждый день к лагерю подвозили дрова. Утром в понедельник, 15 ноября, беженцы, надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска "Брузги". Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации. Во главе колонны женщины с маленькими детьми. Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев, – отметил представитель ведомства.