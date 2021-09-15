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  2. ГПК: белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины

ГПК: белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины

Подробности инцидента, произошедшего 11 сентября, сообщили в Госпогранкомитете.


В ГПК пояснили, что инцидент имел место на участке Пинского пограничного отряда. 

«При осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья», – отметили в Госпогранкомитете.


Там добавили: «Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство».

Фото: ГПК
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