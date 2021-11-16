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ГПК: Белорусская сторона инициирует расследование использования польскими силовиками спецсредств

В Государственном пограничном комитете Беларуси рассказали, что к полудню 16 ноября ситуация вблизи временного размещения беженцев в пункте пропуска «Кузница» у границы обострилась.  


– Некоторые мужчины из числа иностранцев, доведенные до отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши. Для этого они устремились к заграждениям и попытались их демонтировать. Фактически забор находится на польской территории, потому белорусские пограничники не имеют законного права приближаться к нему. Чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ, – сообщили в ведомстве. 

В официальном сообщении ГПК сказано, что эти действия еще больше разозлили беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями, палками, всем, что попадалось под руку в критический момент, в том числе и обувью.  


– В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи водомета и применила светошумовые гранаты. Подобное применение польскими силовиками спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных людей на белорусской стороне зафиксировано. Это расценивается не иначе как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны. Белорусская сторона инициирует расследование данного инцидента, – сообщили в ГПК. 


Фото: ГПК
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