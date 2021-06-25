Ольга Говорцова (WTA: 136) пробилась в основную сетку Уимблдонского турнира. В третьем раунде квалификации белоруска уверенно обыграла испанку Кристину Бучу (WTA: 166) – 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 8 минут.
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По ходу первого сета испанская теннисистка, которая, кстати, считалась фаворитом, лидировала – 3:1. Но Говорцова превосходно провела концовку и, взяв пять геймов кряду (в том числе два на приеме), закрыла партию в свою пользу.
После этого Буча поникла, а Говорцова еще больше воодушевилась – и, как следствие, второй сет четвертая ракетка Беларуси выиграла за явным преимуществом.
Ранее в рамках квалификации травяного мейджора Ольга Говорцова последовательно оставила не у дел бельгийку Мари Бенуа (WTA: 234) (7:5, 6:4) и Ребекку Шрамкову из Словакии (WTA: 228) (4:6, 7:6, 6:2).
Три белорусские теннисистки – Арина Соболенко (WTA: 4), Виктория Азаренко (WTA: 14) и Александра Саснович (WTA: 100) – в силу рейтинга были допущены сразу в основную сетку.
То же касается и Егора Герасимова (ATP: 72) с Ильей Ивашко (ATP: 87), которые представят Беларусь в мужском одиночном разряде.
С кем на старте турнира встретятся Соболенко и Говорцова, станет известно позже. А вот остальные наши теннисистки и теннисисты своих соперников на стадии 1/64 финала уже узнали: Азаренко сыграет с украинкой Катериной Козловой (WTA: 158), Саснович – с именитой американкой Сереной Уильямс (WTA: 8), Герасимов – с Джеем Кларком из Великобритании (ATP: 230), а Ивашко– с Хауме Муньяром из Испании (ATP: 69).
Уимблдонский турнир пройдет с 28 июня по 11 июля. В прошлом году травяной мейджор был отменен в связи с пандемией коронавируса.
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Говорцова вышла в основную сетку Уимблдона
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