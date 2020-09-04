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  2. Говорцова проиграла Стивенс во втором круге US Open

Говорцова проиграла Стивенс во втором круге US Open

Ольга Говорцова (WTA: 130), к сожалению, не смогла пробиться в 1/16 финала Открытого чемпионата США по теннису. Во втором раунде турнира четвертая на данный момент ракетка Беларуси не нашла аргументов против американки Слоан Стивенс (WTA: 39) – 2:6, 2:6. 


Стивенс, несколько лет назад выигрывавшая US Open и занимавшая третье место в мировом рейтинге, в последнее время весьма нестабильна. Однако фаворитом в игре 1/32 финала так или иначе считалась именно она. И в результате американка без видимых проблем подтвердила котировки букмекеров, затратив на то, чтобы оформить победу, всего 1 час 6 минут.

Говорцова чуть лучше выполняла первую подачу (процент – 89 на 73). Но по остальным показателям проиграла: эйсы – 0:4, двойные ошибки – 2:0, процент выигрыша первой подачи – 51 на 63, второй – 0 на 63, процент выигрыша очков у сетки – 60 на 75, процент реализации брейк-пойнтов – 17 на 71, виннеры – 12:23, невынужденные ошибки – 20:15.

Особенно, конечно, бросается в глаза то, что белоруска не оставила за собой ни одного розыгрыша на второй подаче и крайне неудачно действовала на брейк-пойнтах. Ольга имела всего на один меньше (шесть против семи). Однако при этом смогла реализовать лишь один брейк-пойнт, а Слоан использовала сразу пять – дважды в первом сете и трижды во втором. Это и привело ее к победе.

Помимо Ольги Говорцовой, барьер 1/32 финала US Open, напомним, не смогли преодолеть Арина Соболенко (WTA: 11), Вера Лапко (WTA: 351) и Егор Герасимов (ATP: 72). Таким образом, из шести вышедших на старт белорусских мастеров большой ракетки в одиночных соревнованиях остаются лишь Виктория Азаренко (WTA: 27) и Александра Саснович (WTA: 106).

Первой из них за билет в 1/8 финала поборется Саснович, которая сегодня вечером по нашему времени сыграет с Юлией Путинцевой (WTA: 35). Интересно, что в 1/32 финала именно эта теннисистка из Казахстана оставила не у дел Веру Лапко.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 13 сентября. В связи с эпидемиологической ситуацией этот турнир из серии Большого шлема проходит без зрителей на трибунах.
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Фото: РЕЙТЕР
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